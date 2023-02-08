Aksaray'da kreş servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 çocuk yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da kreş servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 çocuk yaralandı.

Murat Balcı idaresindeki 68 S 0577 plakalı kreş servis minibüsü, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Hüseyin İpek kontrolündeki 68 HS 514 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, kreş servis minibüsündeki 14 çocuk yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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