Aksaray'da tartıştığı kızının erkek arkadaşını öldüren baba gözaltına alındı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da tartıştığı kızının erkek arkadaşını silahla öldüren baba gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Hidayet G. (49) ile Halit Ş. (20), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hidayet G, üzerindeki silahla Halit Ş'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, Halit Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hidayet G, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.