Aksaraylı veliler depremzedeler için kıyafet dikiyor

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da Atatürk İlkokulu öğrencilerinin velileri, depremzedeler için eşofman, pijama takımı ve kazak dikiyor.

Halk Eğitim Merkezi’nin dikiş nakış kursunda eğitim gören veliler, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraların sarılmasına destek olmak için eşofman, pijama takımı ve kazak dikmeye başladı.

Veliler, kendi imkanlarıyla dikimini yaptıkları kıyafetleri depremzedelere ulaştırılması amacıyla İl Afet Koordinasyon Merkezi'ne teslim ediyor.

Kurs eğitmeni Ayşegül Büyükvadi, AA muhabirine, kurs bünyesinde eğitim gören velilerle kıyafet dikimi yaptıklarını, birlik ve beraberlik duygusunun güçlü bir şekilde yaşandığını söyledi.

Büyükvadi, bölgedeki kıyafet ihtiyacına göre dikim gerçekleştirdiklerini, üretime ara vermeden devam ettiklerini ifade etti.

Kursiyerlerden Sibel Karaca ise depremzedelere bir nebze katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Gaziantepliyim, birçok akrabam orada. Onların acısını bizler de yaşıyoruz. Depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu acı hepimizin acısı, kendilerini asla yalnız hissetmesinler." dedi.

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