Depremde hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu Aksaray'da toprağa verildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ezgi Bilge (24) ve iki çocuğu memleketi Aksaray'da defnedildi.



Görev yaptığı Hatay'da göçük altında kalan Uzman Çavuş Mehmet Bilge'nin hayatını kaybeden eşi Ezgi ile çocukları Tekin (5) ve Dilek (2) memleketi Aksaray’ın Yeşiltepe Beldesine getirildi.



Depremin ardından bölgeye giden Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik, Aksaraylı Uzman Çavuş Bilge'nin oturduğu dairenin çocuk odasında depreme yakalanan göçükte hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını, ancak Uzman Çavuş Mehmet Bilge'ye henüz ulaşılamadığını söyledi.

Ezgi Bilge ile çocukları Tekin ve Dilek'in cenazeleri Yeşiltepe Beldesindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından anne ve çocukların cenazeleri belde mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, birim amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.