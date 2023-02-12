Aksaray'dan deprem bölgelerindeki hayvanlar için 225 ton yem gönderildi

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AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği koordinasyonunda deprem bölgelerine destek ve yardımlar sürüyor.

Temizlik ve tıbbı malzemelerin yanı sıra odun, kömür, soba, ısıtıcı gibi ihtiyaç maddeleri ile bölgede ihtiyaç duyulan hayvan yemlerinin de Aksaray'dan tırlarla deprem bölgelerine sevki gerçekleştirildi.

Valilik koordinasyonunda, İl Tarım Müdürlüğü ve Tarım Platformu üyesi STK'ler tarafından temin edilen 225 tonluk saman, kesif yem ve kaba yemler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır ve Gaziantep'e ulaştırılacak.

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