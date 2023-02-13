Depremde yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Mehmet Bilge son yolculuğuna uğurlandı

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AKSARAY (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Bilge (28) memleketi Aksaray’da toprağa verildi.



Hatay’da yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Bilge’nin eşi ve iki çocuğunun ardından kendisinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Enkaz altından çıkarılan Bilge'nin Türk Bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak memleketi Aksaray’ın Yeşiltepe Beldesindeki baba evine getirildi.



Bir gün önce iki torunu ve gelinini defneden baba Tekin Bilge, Uzman Çavuş oğlu Mehmet Bilge için gözyaşı döktü.



Bilge için helallik alınmasının ardından Yeşiltepe Ulu Camiine götürülen Bilge'nin naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından eşi ve iki çocuğunun yanına defnedildi.

Cenaze törenine Bilge'nin ailesi, Vali Vekili Murat Çağrı Erdinç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrah Özge Yelken, Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, birim amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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