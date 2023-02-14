Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, kente gelen depremzedeleri ziyaret etti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Dinçer ve beraberindekiler "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki yurtlara yerleştirilen depremzedelerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yurda yerleştirilen depremzedelerle tek tek görüşen Dinçer, depremzedelerin istek ve taleplerini aldı.

Dinçer, depremzedelere ve çocuklarına sunulan sosyal aktiviteleri yerinde inceleyere, felaketin yaralarının birlik ve dayanışma içerisinde sarılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.