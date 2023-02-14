Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, kente gelen depremzedeleri ziyaret etti

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.
Dinçer ve beraberindekiler "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki yurtlara yerleştirilen depremzedelerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yurda yerleştirilen depremzedelerle tek tek görüşen Dinçer, depremzedelerin istek ve taleplerini aldı.
Dinçer, depremzedelere ve çocuklarına sunulan sosyal aktiviteleri yerinde inceleyere, felaketin yaralarının birlik ve dayanışma içerisinde sarılacağını kaydetti.