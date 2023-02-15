Aksaray'da deprem bölgesinden dönen 6 gönüllü trafik kazasında yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da deprem bölgesinden dönen gönüllüleri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Depremzedelere yardım ilettikten sonra İstanbul'a dönen Furkan Can Dural idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen bir minibüs, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 199'uncu kilometresinde Mustafa K, kontrolündeki 50 FF 969 plakalı tıra çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç sürücüsü Dural ile minibüsteki Mehmet Can Altınkaya (18), Taha Bekgöz (20), Abdulkadir Yağmur (21), Didem Açar (21) ve Furkan Efe Çetinkaya (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.