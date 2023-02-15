Aksaray'da deprem bölgesinden dönen 6 gönüllü trafik kazasında yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da deprem bölgesinden dönen 6 gönüllü trafik kazasında yaralandı

AA

Aksaray'da deprem bölgesinden dönen 6 gönüllü trafik kazasında yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da deprem bölgesinden dönen gönüllüleri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Depremzedelere yardım ilettikten sonra İstanbul'a dönen Furkan Can Dural idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen bir minibüs, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 199'uncu kilometresinde Mustafa K, kontrolündeki 50 FF 969 plakalı tıra çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüsü Dural ile minibüsteki Mehmet Can Altınkaya (18), Taha Bekgöz (20), Abdulkadir Yağmur (21), Didem Açar (21) ve Furkan Efe Çetinkaya (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afgan çoban, Suriyeli çobanı bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Afgan çoban, Suriyeli çobanı bıçaklayarak öldürdü
(Görüntülü) 7 YAŞINDAKİ FARUK, TÜRK BAYRAĞINA SARDIĞI KUMBARASINI DEPREMZEDELERE GÖNDERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 7 YAŞINDAKİ FARUK, TÜRK BAYRAĞINA SARDIĞI ...
7 yaşındaki Faruk, Türk bayrağına sardığı kumbarasını depremzedelere gönderdi
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Faruk, Türk bayrağına sardığı kumbarasını ...
Aksaray'da ilkokul öğrencisi Ahmet Eymen, kumbarasındaki parayı depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Aksaray'da ilkokul öğrencisi Ahmet Eymen, ...
Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, kente gelen depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, kente gelen ...
Depremde yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Mehmet Bilge son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Depremde yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Mehmet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.