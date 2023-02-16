Aksaray Belediyesi kuaförleri, yurtlarda kalan depremzedelerin kişisel bakımını yapıyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - AĞIT ERDİ ULUKAYA - Aksaray Belediyesinde görevli kuaförler, kentteki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen depremzedelerin kişisel bakımlarıyla ilgileniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 4 bin depremzede Aksaray'a getirildi.

Kentteki, KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeler için Aksaray Valiliği ve Belediyesi koordinesinde tüm imkanlar seferber edildi.

İhtiyaçları karşılanan depremzedelerin kişisel bakımları ise Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünde görevli kuaförlerce yapılıyor.

Kahramanmaraş'tan gelen ve Sultan Mesud Erkek Öğrenci Yurdu'nda ailesiyle kalan 45 yaşındaki Fatih Çölbeyi, AA muhabirine, depremin çoğu kişiyi uykuda yakaladığını söyledi.

İlk sarsıntının ardından ailesiyle dışarı çıktığını aktaran Çölbeyi, şöyle konuştu:

"Çok kar yağıyordu, evlerimiz yıkıldığı için giremedik. Müstakil evleri olanlar sağ olsun bizlere kapılarını açtı. Bazılarımız da arabalarımızda kaldık. Elektrik, su ve doğal gaz yok, iletişim hatlarımız kesildi. Yollarımızın çoğu kapalı, sürekli artçı depremler oluyordu. Hiç kimse birbirine yardım edemiyor, oradan oraya koşuyorduk. Yardım çığlıkları yükseliyordu. Herkes bir yere sığındı o geceyi öyle atlattık. Arabası olanlar ertesi gün şehri terk etti. Biz de iki gün arabada kaldıktan sonra, Sivas'a bir arkadaşımızın evine misafir olduk. Ardından Aksaray'a geldik."

Çölbeyi, yurda geldikleri andan itibaren çok iyi misafir edildiklerine dikkati çekti.

Giysi, gıda, sağlık ve kişisel bakım ihtiyaçlarının hızlı şekilde karşılandığını anlatan Çölbeyi, "Allah devletimizden razı olsun. Her şeyimiz çok iyi düşünülerek yerine getiriliyor. İhtiyaçlarımız en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Dün itibariyle kuaförler geldi. Yurtta kalan tüm arkadaşların kişisel bakımlarını yapıyorlar." diye konuştu.

- "Allah devletimize zeval vermesin çok güzel bakıyor bize"

Depremde 9 yıldır işlettiği kuaför dükkanı hasar gören Ümit Koca ise evlerinin depremde yıkıldığını, ailesiyle yurda gelmek zorunda kaldığını belirtti.

Yurtlarda güzel bir ortam olduğunu vurgulayan Koca, "Allah devletimize zeval vermesin çok güzel bakıyor bize. Allah bizi böyle bir felaketle sınadı. Kuaför dükkanım vardı ancak şimdi burada sıraya girdim tıraşımı oldum. Mecburuz hayat bir şekilde devam ediyor. Aile gibi olduğum müşterilerimin vefat haberlerini aldım. Çok üzülüyorum." ifadesini kullandı.

Eşi ve 5 çocuğuyla yurda gelen Şakir Güneş de tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, kişisel bakımlarının dahi düşünüldüğünü söyledi.

- "Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda hizmet veriyoruz"

Aksaray Belediyesinde kuaför olarak çalışan Raşit Selin ise Belediye Başkanı Evren Dinçer'in depremzedelerin tıraş olabilmesi için çalışma başlattığını söyledi.

Tüm yurtları gezerek vatandaşlara hizmet götürdüklerini anlatan Selin, "Günde 40 depremzedemizin kişisel bakımını yapıyorum. Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda hizmet veriyoruz. Depremzedelerle sohbet ediyoruz, bir nebze de olsa onların dertlerini üzerlerinden alıyoruz. Vatandaşlarımızın normal hayatlarını sürdürmelerini istiyoruz." diye konuştu.

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