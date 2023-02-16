Aksaray'a gelen depremzedeler ihtiyaçlarını "sosyal mağazadan" ücretsiz karşılıyor

AKSARAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kentteki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen depremzedelerin kıyafet ihtiyaçları, Aksaray Belediyesince oluşturulan "sosyal mağazadan" karşılanıyor.

Mağazayı ziyaret eden Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA muhabirine, kentte yaklaşık 10 bin depremzedenin misafir edildiğini söyledi.

Depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba içinde olduklarını aktaran Dinçer, "Mağazamızda 7'den 70'e bütün yaş gruplarının ihtiyacı karşılanacak. Çok büyük bir afet yaşadık. Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli adımları atıyoruz. Belediye olarak yardım kampanyalarının yanı sıra mağazamızın kapılarını vatandaşlara açtık." diye konuştu.

Dinçer, mağazada vatandaşlardan gelen yardımların da kabul edildiğini ifade etti.

Depremin ilk gününden itibaren Aksaraylıların desteklerini hiç esirgemediğini vurgulayan Dinçer, "Mağazada, kışlık kıyafetler, ayakkabılar ve iç çamaşır var. Kardeşlerimiz birçok ihtiyaçlarını temin edebilecekler. Mağazamıza gelemeyen depremzedelerimiz için yurtlara ve evlere kıyafetleri götürüyoruz. Her şekilde kardeşlerimizde ulaşmayı hedefliyoruz. Allah memleketimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Öte yandan, depremde 5 yakınını kaybeden lokanta işletmecisi Ayhan Peker, bir haftalık gelirini deprem bölgesine bağışlayacağını söyledi.





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