Aksaray'da bir kişi umre parasını depremzedelere bağışladı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 70 yaşındaki Elif Kara, umre için biriktirdiği parayı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenenlere destek olmak amacıyla umre ziyaretini iptal eden Kara, biriktirdiği 30 bin lirayı TDV Sultanhanı Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Halil Akçal'a makbuz karşılığında verdi.

Kara, AA muhabirine, deprem bölgesinde yaşananları televizyondan izledikçe gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Görüntüleri izledikçe sobanın yanında dahi üşüdüklerini belirten Kara, "Vatandaşlarımıza üzülüyorum. Gözümün yaşını tutamıyorum. Bir çocuk, 'Beni kurtardınız, annemi de kurtarın.' diyerek ağlayınca dayanamadım, biriktirdiğim parayı verdim." diye konuştu.

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