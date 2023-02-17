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UMKE'nin enkaz altında kalan 3 yaşındaki Buse'ye müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

AA

UMKE'nin enkaz altında kalan 3 yaşındaki Buse'ye müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE), enkaz altında kalan 3 yaşındaki Buse'ye ve diğer yaralılara müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmaniye İstasyon Caddesi'ndeki Bilge Apartmanı'nda görev alan UMKE İl Sorumlusu Can Cansızlar ve ekibi, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yardımına koştu.

Enkazda zorluklarla mücadele ederek 3 yaşındaki Buse'ye ulaşan ekip, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Çocuğun korktuğunu fark eden ekipteki görevli, "Korkma bir tanem, korkma güzelim, acıtmayacağız canını. Maske burnunda dursun, ondan hava alacaksın. Güzel gözlü kızım." diyerek teselli etti ve çocuğun damar yolunu açtı.

Depremin 48. saatinde enkaz altında 30 yaşlarında Erhan'a da ulaşan ekip, tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi.

Cansızlar ve ekibi, görevi tamamladıktan sonra yaralıları da hastanede ziyaret etti.

Enkaz altındaki müdahaleler cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

- Herkesin yanında olmaya çalıştılar

Görevi başka ekibe devredip Aksaray'a dönen Cansızlar, AA muhabirine, deprem bölgesinde bir yandan enkazda çalışırken, bir yandan da çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Çadırın içinde acil servis gibi her türlü müdahaleyi gerçekleştirdiklerini anlatan Cansızlar, şöyle konuştu:

"Depremin 8. saatinde Buse'ye ulaştık ve müdahalesini yaptık. AFAD koordinesinde enkazda çalışmalarımızı yürüttük. Enkazdan depremin 48. saatinde 30 yaşlarında, adının Erhan olduğunu öğrendiğimiz bir vatandaşımızı çıkardık. UMKE olarak enkaza indik, vatandaşımızın damar yolunu açtık. Ayağında kırıklar vardı, hemen çadırımıza aldık. Dönüş yapmadan kurtardığımız depremzedeleri hastanede ziyaret ettik. Genel durumlarının iyi olmasına sevindik."

- "Ambulans o kadar sallandı ki devrilecek sandım"

Aksaray İl Ambulans Servisi Başhekimi Fatih İkbal Karaefe de bölgedeki herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Devletin imkanlarıyla herkesin dayanışma halinde çalışma yürüttüğünü vurgulayan Karaefe, şöyle devam etti:

"Depremin 48. saatinde enkazdan çıkarılan Erhan herkesi mutlu etti. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızda mineral bozuklukları ve sıvı kaybı gibi olumsuzluklar oluşuyor veya kırıklar oluyor. Erhan'da da bunlar vardı. Bizimle konuştu, gerekli tedavisini yaptıktan sonra hızlıca hastanemize sevk ettik. Yıkımlar depremin şiddetini bizlere gösteriyordu. Gündüz olan depreme orada yakalandık. Ambulansın içinde Sağlık Bakanlığı ile ilgili görüşmeler yapıyordum. Deprem olduğunda ambulansı birilerinin salladığını hissettim. Ambulans o kadar sallandı ki devrilecek sandım. Karşıdaki binanın çatladığını gördük."

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