Konya ve çevre illerdeki camilerde depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.



Konya'da cuma namazı öncesi depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Namaz sonrasında Hacıveyiszade Camisi'nde İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

- Aksaray, Afyonkarahisar, Karaman

Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Cuma namazının ardından hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



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