Konya ve çevre illerdeki camilerde depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya ve çevre illerdeki camilerde depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

AA

Konya ve çevre illerdeki camilerde depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya'da cuma namazı öncesi depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Namaz sonrasında Hacıveyiszade Camisi'nde İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

- Aksaray, Afyonkarahisar, Karaman

Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Cuma namazının ardından hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) NÖBETÇİ UMKE EKİBİ, İLK SAATLERDE ULAŞTIĞI OSMANİYE&#039;DE 5 KİŞİYİ KURTARMIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) NÖBETÇİ UMKE EKİBİ, İLK SAATLERDE ...
UMKE'nin enkaz altında kalan 3 yaşındaki Buse'ye müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
YEREL HABERLER UMKE'nin enkaz altında kalan 3 yaşındaki Buse'ye ...
Nöbetçi UMKE ekibi, ilk saatlerde ulaştığı Osmaniye'de 5 kişiyi kurtarmış
YEREL HABERLER Nöbetçi UMKE ekibi, ilk saatlerde ulaştığı ...
Aksaray'da bir kişi umre parasını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Aksaray'da bir kişi umre parasını depremzedelere ...
Aksaray'a gelen depremzedeler ihtiyaçlarını "sosyal mağazadan" ücretsiz karşılıyor
YEREL HABERLER Aksaray'a gelen depremzedeler ihtiyaçlarını "sosyal ...
Aksaray Belediyesi kuaförleri, yurtlarda kalan depremzedelerin kişisel bakımını yapıyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi kuaförleri, yurtlarda kalan ...
Depremde ölen öğretmen çift ile 2 çocuğu Aksaray'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde ölen öğretmen çift ile 2 çocuğu Aksaray'da ...
Aksaray'da deprem bölgesinden dönen 6 gönüllü trafik kazasında yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da deprem bölgesinden dönen 6 gönüllü trafik ...
Afgan çoban, Suriyeli çobanı bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Afgan çoban, Suriyeli çobanı bıçaklayarak öldürdü
(Görüntülü) 7 YAŞINDAKİ FARUK, TÜRK BAYRAĞINA SARDIĞI KUMBARASINI DEPREMZEDELERE GÖNDERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 7 YAŞINDAKİ FARUK, TÜRK BAYRAĞINA SARDIĞI ...
7 yaşındaki Faruk, Türk bayrağına sardığı kumbarasını depremzedelere gönderdi
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Faruk, Türk bayrağına sardığı kumbarasını ...
Aksaray'da ilkokul öğrencisi Ahmet Eymen, kumbarasındaki parayı depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Aksaray'da ilkokul öğrencisi Ahmet Eymen, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.