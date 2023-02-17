Konya ve çevre illerdeki camilerde depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Konya'da cuma namazı öncesi depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Namaz sonrasında Hacıveyiszade Camisi'nde İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
Vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.
- Aksaray, Afyonkarahisar, Karaman
Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Cuma namazının ardından hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.