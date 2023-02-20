Depremzede, enkaz altındayken eşini kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı

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AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te enkaz altında kalan Sabri Kararmaz, kendi acısını unutup ayağı kolonun altında kalan hayat arkadaşını kurtarmak için zorlu bir mücadele verdi.

Depreme Gaziantep'te yakalanan İslahiye İlçe Müftülüğünde Şube Müdürü 57 yaşındaki Sabri ile eşi Fikriye Kararmaz çöken lojmanın enkazında kaldı.

Çevredekiler tarafından enkazdan çıkarılan ve ayağında kırıklar olan Kararmaz çiftinin tedavileri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Ayağı kolonun altında kalan eşini kurtarmak için enkaz altında verdiği mücadeleyi AA muhabirine anlatan Kararmaz, 5 katlı lojmanın üst katında yaşadıklarını, bir anda büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

- "Gözlerimi açtığımda evin içinde kolonların ve duvarların uçuştuğunu gördüm"

Ardından hareketliliğin başladığını aktaran Kararmaz, "Gözlerimi açtığımda evin içinde kolonların ve duvarların uçuştuğunu gördüm. Muhtemelen bir aşağıya bir yukarıya doğru yıkılan katlardı." dedi.

Kararmaz, bir süre sonra enkaz altında eşini kurtarmak için bir mücadele içine girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir ara hatırlıyorum duvarın birisi bana çarptı. Toz ve duman içinde kaldık. Eşimin ayağına kolon düştü, altından bir türlü çekemiyordu. Enkazdan bir türlü çıkamıyorduk. Artçılar olunca eşim kolonun altındaki ayağını oynatabildi. Eşimi çekmeye çalışırken ayağımın kırık olduğunu fark ettim. Sağa sola seslendim ancak o hengamede kimse gelebilecek durumda değildi. Eşimin ayağının altındaki tuğlayı, bulduğum mermer parçasıyla kırınca ayağını kurtardım. Yürüyemiyor, hareket edemiyorduk. Önümüzde hafif eğimli duvara bir türlü ulaşamadık. Eşimin ayağına düşen kolon bizim oraya erişmemizi engelledi. Sürekli bağırarak yardım istedim. Enkaza giren kişiler bizi kurtardı."

- "Enkaz altındayken ilk defa çaresiz kaldığımı hissettim"

Su borularının patlamasıyla eşinin çok ıslandığını anlatan Kararmaz, "Yolların kötü olduğunu öğrendik. Elektrik ve su yoktu, her yer adeta savaş alanı gibiydi. Buraya geldiğimiz günden bu yana herkes bizimle çok iyi ilgileniyor. Biz kurtulduk ama kaldığımız lojmanda yaşayan 20 kişiden sadece 8'i kurtuldu. Biz enkazdayken bir kadının sesini duyduk ama hiçbir şey yapamadık. Enkaz altındayken ilk defa çaresiz kaldığımı hissettim. Sürenizin dolduğunu artık dünyayla bir irtibatınız kalmadığını hissediyorsunuz. Ölüm her canlı için baki ama ona yaklaştığınız zaman hisleriniz değişiyor." ifadesini kullandı.

Seslerini duyan bir gencin kendilerini kurtarmak istediğini ancak artçılardan dolayı ilk başta enkaza giremeden uzaklaştığını vurgulayan Kararmaz, kendilerini kurtaran kişileri hiçbir zaman unutmayacaklarını sözlerine ekledi.





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