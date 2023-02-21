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Aksaray'da otomobilin vince çarptığı kazada yaralanan çocuk bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti

AA

Aksaray'da otomobilin vince çarptığı kazada yaralanan çocuk bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde, otomobilin vince çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Gezginç (13), içinde bulunduğu, Ali Osman Gezginç'in (36) kullandığı 42 DDM 36 plakalı otomobilin, Eskil-Eşmekaya kara yolunda, Mahmut Batur'un (29) kontrolündeki 42 ACM 64 plakalı vince arkadan çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Gezginç, bir aydır tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Osman Gezginç'in kullandığı 42 DDM 36 plakalı otomobil, 20 Ocak'ta, Eskil-Eşmekaya kara yolu Akgöl Kavşağı'nda, Mahmut Batur'un idaresindeki 42 ACM 64 plakalı vince arkadan çarpmış, sürücü Gezginç ile eşi Nazmiye ve 26 günlük Elif Yüsra Gezginç, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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