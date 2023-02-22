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Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri, enkazdan kurtardıkları depremzede ile görüşmeye devam ediyor

AA

Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri, enkazdan kurtardıkları depremzede ile görüşmeye devam ediyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT/AĞIT ERDİ ULUKAYA - Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiyeciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 14 kişiyi kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Elbistan ilçesi Battal Gazi Caddesi'nde görev alan itfaiye ekipleri, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin yardımına koştu.

İlk depremin ardından ağır hasar gören 4 katlı apartmana girerek eşyalarını almaya çalışan 55 yaşındaki Yusuf adlı depremzede, ikinci depremde yıkılan evinin enkazında kaldı. Harekete geçen ekipler, 6 saat süren zorlu çalışmanın ardından depremzedeye ulaştı. Üzerine düşen kapının kesilmesinin ardından enkazdan çıkarılan depremzede sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye personeli Kurtuluş Bıkmaz, AA muhabirine, depremin ardından iki grup halinde bölgeye gittiklerini söyledi.

İkinci deprem olmadan Kahramanmaraş'a girdiklerini ve depremi orada hissettiklerini anlatan Bıkmaz, şöyle konuştu:

"Elbistan'da maalesef çok enkaz vardı. Biz de hiç durmadan çalışmaya başladık. İlk zamanlarda 5 kişiyi enkazdan çıkarttık. Bu 5 kişinin içerisinde Yusuf amca da vardı. İkinci depreme ağır hasarlı apartmanda yakalanan Yusuf amca, bina yıkılınca enkazda kalmış. Yakınları bize ulaştı, hemen kurtarma çalışmasına başladık. Bir tünel oluşturduk, sürüne sürüne çalışma yürüttük. Milimetre milimetre ilerledik. İlk başta, kafasının üzerindeki moloz yığınını aldık. Ardından sıkıştığı kapıyı kestik ve çıkarttık. Enkaz altında Yusuf amca ile baya samimi olduk. Çok güzel sohbet ettik. Ardından sağlık görevlilerine teslim ettik."

Bıkmaz, depremzede ile hala görüştüklerini, kendisinin İstanbul'da tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

Her kurtardıkları insanla kendilerinin de hayat bulduğunu vurgulayan Bıkmaz, "Canlı çıkardığımız her insan bizleri çok mutlu etti. Enkazda çalışırken insanların bize karşı saygısı çok fazlaydı. Devletimizin tüm imkanlarıyla orada olduğunu biliyorlardı. Bize çok yardımcı oldular." dedi.

- "9 gün boyunca aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük"

İtfaiye personeli Alperen Kurtçu ise kente girer girmez depremin kasvetli havasını aldıklarını ifade etti.

Kurtçu, bir an önce kurtarma çalışmalarına başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Enkazda kalan vatandaşların yakınlarının yönlendirmesiyle çalışmalarımızı yürüttük. Enkazdan o ilk canlı sesini aldığımızda dünyalar bizim oluyordu. Çalışmalarımızı daha da hızlandırıyorduk. O duyduğumuz sesi çıkarıp 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edene kadar aralıksız çalışıyorduk. Enkazdaki vatandaşı canlı çıkardığımızda içimiz rahatlıyordu. 9 gün boyunca aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük. Bulduğumuz uygun yerlerde dinlenmeye çalışıyorduk."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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