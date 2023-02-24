Aksaray'da depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

AA

Aksaray'da depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

AKSARAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Aksaray'da mevlit okutuldu.

Aksaray Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremzedelerde hayatını kaybeden vatandaşları için Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, Kahramanmaraş depreminin karada yaşanmış en büyük depremlerden olduğunu söyledi.

Ülkece, milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde oldukça sorunların üstesinden geleceklerini belirten Dinçer, "İnşallah eski günlerimize döneceğiz. Aksaraylı hemşerilerimize her zaman olduğu gibi bugünde yarında her zaman ülkesi, bayrağı, toprağı için mücadele etmeye devam edecek." diye konuştu.

Öte yandan, fiziksel engelli Şenol Ünsal, engelli maaşının bir kısmını depremzedelere ulaştırılması için Başkan Dinçer'e teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)&#039;YİNE &#039;YIKILACAK MI&#039; DİYE HALA DUVARLARA BAKIYORUM&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü)'YİNE 'YIKILACAK MI' DİYE ...
'Yine 'Yıkılacak mı' diye hala duvarlara bakıyorum'
YEREL HABERLER 'Yine 'Yıkılacak mı' diye hala duvarlara bakıyorum'
Aksaray'da firari FETÖ hükümlüleri yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da firari FETÖ hükümlüleri yakalandı
Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri, enkazdan kurtardıkları depremzede ile görüşmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri, enkazdan ...
(Görüntülü)TATİLE GİTTİĞİ HATAY?DA DEPREME YAKALANAN HAVVA : KAPI SIKIŞTI BALTAYLA KIRDIK
YEREL HABERLER (Görüntülü)TATİLE GİTTİĞİ HATAY?DA DEPREME YAKALANAN ...
Tatile gittiği Hatay´da depreme yakalandı: Komşumuzun sıkışan kapısın baltayla kırdık
YEREL HABERLER Tatile gittiği Hatay´da depreme yakalandı: Komşumuzun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.