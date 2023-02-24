Aksaray'da depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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AKSARAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Aksaray'da mevlit okutuldu.

Aksaray Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremzedelerde hayatını kaybeden vatandaşları için Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, Kahramanmaraş depreminin karada yaşanmış en büyük depremlerden olduğunu söyledi.

Ülkece, milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde oldukça sorunların üstesinden geleceklerini belirten Dinçer, "İnşallah eski günlerimize döneceğiz. Aksaraylı hemşerilerimize her zaman olduğu gibi bugünde yarında her zaman ülkesi, bayrağı, toprağı için mücadele etmeye devam edecek." diye konuştu.

Öte yandan, fiziksel engelli Şenol Ünsal, engelli maaşının bir kısmını depremzedelere ulaştırılması için Başkan Dinçer'e teslim etti.

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