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Engelli milli tekvandocu Şerife Tuncay, dünya şampiyonluğu için çalışıyor:

AA

Engelli milli tekvandocu Şerife Tuncay, dünya şampiyonluğu için çalışıyor:

​​​​​​AKSARAY (AA) - ​​​​​​​OĞUZHAN DEMİRAY - Milli tekvandocu Şerife Tuncay, Azerbaycan'da düzenlenecek Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya hedefine odaklandı.

Geçirdiği kaza sonucu 11 yaşında sol kolunu dirsek altından kaybeden Şerife Tuncay, 17-18 Ocak'ta Konya'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda K44 kategorisi 52 kilogramda birincilik elde etti.

Çok istediği dünya şampiyonluğu için ara vermeden çalışmalarına başlayan Tuncay, günde çift antrenman yaparak organizasyona hazırlanıyor.


- "En büyük hayalim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya"

Bir okulda memur olarak çalışan 35 yaşındaki Şerife Tuncay, AA muhabirine, kolunu kaybetmeden önce hentbol branşında spor yaptığını söyledi.

Kaza sonrası hentbolu bırakmak zorunda kaldığını belirten Tuncay, "Bir öğretmenimin yönlendirmesiyle tekvandoya başladım. 12 yıldır bu branşta severek spor yapıyorum. Daha önce iki kez Avrupa üçüncüsü oldum. Dünya Şampiyonası'nda beşinciliğim de var. En büyük hayalim Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuma takmak. Azerbaycan'da Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu vurgulayan ay-yıldızlı sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Spor ve eğitim her insanın hayatında olması gereken iki önemli değer. Evde oturmakla hiç kimseye madalya verilmez. Kimse size evde otururken spor yaptırmaz. Engelli kardeşlerime tavsiyem; evden çıkın, sporunuzu yapın ve eğitiminizi tamamlayın. Hayata başka bir gözle bakın. Ben başardım. Uluslararası arenada birçok derece aldım. Birçok ülke gördüm ve yeni insan tanıdım. Evde otursaydım bunların hiçbiri olmazdı."


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