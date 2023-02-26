Aksaray'da ATM'de unutulan para dolu poşet sahibine teslim edildi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, bir kişi ATM'de unutulan para dolu poşeti sahibine ulaştırdı.

İşlem yapmak isteyen Aydın Sarı (22), ATM'nin yanında poşet içerisinde para olduğunu fark etti. Aydın Sarı, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 22 bin lira olduğu belirlenen poşetin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonunda paranın sahibinin Hüseyin Koyuncu (77) olduğu belirlendi.

Parayı bulan Aydın Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğünde parayı sahibine teslim etti.

Hüseyin Koyuncu'nun oğlu Celalettin Koyuncu, poşeti bulan Aydın Sarı'ya teşekkür ederek, "Babam dalgınlıkla parayı ATM'de unutmuş, hemşehrimiz de bulup emniyete haber vermiş, kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah örnek olur. Herkes böyle duyarlı olduğu vakit hiçbir zaman hiçbir şekilde bir kaybımız olmaz." dedi.

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