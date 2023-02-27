Sultanhanı ilçesinde depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi

Türkiye'de deprem riski olmayan iller: En güvenli il ve ilçeler hangileri?

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AKSARAY (AA) - Sultanhanı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ve barınmak için aileleriyle birlikte ilçeye gelen çocuklar için sinema etkinliği düzenledi.

İlçedeki çocuklar belediye otobüsleriyle kent merkezinde bir sinema salonuna getirilerek film izledi.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, AA muhabirine, depremden etkilenen çocukların yaşadıkları kaygı ve stresi azaltmak için böyle bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlçedeki konutlara yerleşen depremzede ailelerin 60 civarı çocuklarını sinema salonuna götürdüklerini anlatan Solak, "Ekibimizle çocuklarımızı 'nasıl rahatlatabiliriz' diye düşündük ve sinema etkinliği fikri çıktı. Hemen bir çizgi film gösterimi ayarladık. Çocuklarımızla birlikte merkeze gelerek etkinliği düzenledik, ardından yemek ikramımız oldu, Bu faaliyetlerimiz devam edecek. Çocuklarımız çok memnun oldu, çok keyif aldılar." diye konuştu.

Sinema etkinliğine katılan çocuklar da filmi çok beğendiklerini belirtti.

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