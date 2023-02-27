Depremler, Türkiye'nin en genç volkanlarından Hasan Dağı'nda volkanik hareketliliği etkilemedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremler, Türkiye'nin en genç volkanlarından Hasan Dağı'nda volkanik hareketliliği etkilemedi

AA

Depremler, Türkiye'nin en genç volkanlarından Hasan Dağı'nda volkanik hareketliliği etkilemedi

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT/AĞIT ERDİ ULUKAYA - Aksaray Üniversitesinin (ASÜ) yürütücülüğünü üstlendiği projeyle volkanik ve tektonik özellikleriyle incelenen Hasan Dağı'nda, volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durumun gözlemlenmediği bildirildi.

Türkiye'nin en genç volkanları arasındaki Hasan Dağı'na ilişkin, 2022'de başlatılan "Hasan Dağı Volkanizmasının Tektonik ve Volkanik Açıdan Jeodezik ve Fiziksel Sensörler ile İzlenmesi Projesi" kapsamında, 4 üniversite ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Aksaray ve Niğde AFAD il müdürlüklerince ortaklaşa çalışma yürütülüyor.

Projeyle Hasan Dağı'nda, uydu ölçümleri, radar görüntülerinin yanı sıra eğim, sıcaklık ve gaz ölçümleri yapılıyor.

Projenin başkanlığını yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz, Aksaray ve Niğde illeri arasında bulunan Hasan Dağı'nın, Türkiye'nin en genç volkanik dağlarından biri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin yasa boğulduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu depremlerin ardından Niğde'nin Bor ilçesi merkezli 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu 3 depremi de Aksaray'da hissettik. Biz bu depremlerden önce Hasan Dağı'ndaki volkanik hareketliliği incelemek için proje başlatmıştık. Bu çalışmayla Hasan Dağı'na, 3 sabit istasyon kurduk ve 24 saat izliyoruz. Arazi yapısındaki eğimleri, zemindeki sıcaklıkları, gaz çıkışlarını, geçtiğimiz aralık ayından itibaren takip ediyoruz. Bu depremlerin ardından Hasan Dağı verilerinde anormal bir değişiklik yok. Volkanik hareketlilik anlamında bir şey söylemek doğru değil. Bir volkanik hareketlilik gözlenmesi için birçok parametrenin aynı şeyleri söylemesi gerekiyor. Şu an için böyle olumsuz bir şey söz konusu değil."

Yılmaz, araziye de çıkıldığını anlatarak, gaz çıkışlarında herhangi bir anormalliğin gözlemlenmediğini ifade etti.

Magmada bir ısınma olduğunda yüzeye doğru gaz çıkışlarının giderek şiddetini artırması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Sıcaklıkların belirli aralıklarla sistematik olarak artması beklenir, böyle bir durum yok. 3 sabit istasyonumuzda da ufak tefek deprem anında hareketlenmeler oldu, ancak şu anda mevcut yerinde duruyor. Dolayısıyla tedirgin olunacak bir durum yok." diye konuştu.

Hacı Murat Yılmaz, "Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik var" gibi dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Bu gibi şeylerin halkı paniğe sürükleyebileceğini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasan Dağı'nın son patlaması M.Ö. 6600'lü yıllarda olmuş. Eldeki verilere göre bir hareketlilik gözükmüyor. Bizim yapmış olduğumuz çalışma, bir hareketlilik yaşanırsa bizi uyaracak. Özellikle 3 istasyonumuzdan, deprem olmadan anlamlı değişimler olursa yetkililerle biz bunu paylaşırız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sultanhanı ilçesinde depremzede çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Sultanhanı ilçesinde depremzede çocuklar için sinema ...
Aksaray'da ATM'de unutulan para dolu poşet sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Aksaray'da ATM'de unutulan para dolu poşet sahibine ...
Engelli milli tekvandocu Şerife Tuncay, dünya şampiyonluğu için çalışıyor:
YEREL HABERLER Engelli milli tekvandocu Şerife Tuncay, dünya ...
Aksaray Valiliğinden Bor merkezli depreme ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Aksaray Valiliğinden Bor merkezli depreme ilişkin ...
Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
YEREL HABERLER Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.