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Elbistan'da koordinatör vali olarak görevlendirilen Hamza Aydoğdu, çalışmalar hakkında bilgi verdi

AA

Elbistan'da koordinatör vali olarak görevlendirilen Hamza Aydoğdu, çalışmalar hakkında bilgi verdi

AKSARAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev alan Hamza Aydoğdu, yapılan çalışmaları anlattı.

Aydoğdu, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, ilk depremle birlikte ekiplerin teyakkuza geçtiğini, hızlıca yola çıktıklarını söyledi.

İlçede arama kurtarma çalışmalarının hızlıca başladığını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Elbistan'a girerken yolda şoförümüz aracın kontrolünü kaybetti. Lastik patladığını düşünerek araçtan indiğimizde yol ayağımızın altından kaydı. Bir anda kar yağışı bastırdı. Yollar kapandı ve helikopterler alana inemedi. Elbistan'da 3 bin 500 yıkık binayla karşı karşıya kaldık. Arama kurtarma çalışmalarının ardından vatandaşların barınma ve sosyal yardım ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar sürdürdük. Deprem sonrası elektrik, su, doğal gaz bütün kaynaklar kesildi. Buna rağmen ekiplerimiz enkazdan 1825 vatandaşımızı sağ çıkarttı."

Aydoğdu, Aksaray halkının, sivil toplum kuruluşlarıyla, belediye başkanlarıyla, bölgeye yardım yaptığını ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, "Sokaklarda, caddelerde, Aksaray ekiplerinin desteklerinden dolayı depremzedelerin bizlere göstermiş olduğu sevgiyi sizlere anlatamam. Bölgede adım attığımız her yerde Aksaray ismini görmekten gurur ve mutluluk duyduk." diye konuştu.

Toplantı, Aydoğdu'nun yardım kampanyalarında emeği geçenlere teşekkür belgesi vermesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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