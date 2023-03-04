Gölcük depremini yaşayan kadın, depremzedeler için makine başına geçti

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AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray Meslek Edindirme Kursunda (AKMEK) eğitim alan ve 1999'daki Gölcük depremini yaşayan 32 yaşındaki Nuran Kaçmaz ile diğer kursiyerler afetzedeler için seferber oldu.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremi ailesiyle fındık toplamaya gittiği Düzce'de yaşayan Kaçmaz, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası acil ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalara destek verdi.

Kaçmaz ve diğer kursiyerlerin yaptığı atkı, bere, boyunluk, bebek yeleği, hırka, çocuk battaniyeleri, lif, bez bebekler, perde, giysi ve pijama takımları depremden etkilenen illere gönderiliyor.

- "Televizyon izleyemiyorum, gözlerim doluyor, oturup ağlıyorum"

Ev hanımı Kaçmaz, AA muhabirine, yaklaşık 24 yıl önce meydana gelen depremde kaldıkları yerin yakınındaki bir evin çöktüğünü söyledi.

Evde kalanların enkazdan yaralı olarak çıkarıldığını belirten Kaçmaz, "Kendimizi nasıl dışarı attık onu dahi bilmiyoruz. O panikle ne yapacağımızı bilemedik. Annem kız kardeşimi pencereden dışarıya vermişti. Çok kötü günlerdi. Yıkılmış binaları gördüğümüzde çok etkilenmiştim. O yıkılan evler halen aklımdan hiç çıkmıyor." diye konuştu.

Kaçmaz, Kahramanmaraş merkezli depremleri Aksaray'da da hissettiklerini, hemen evi terk ettiklerini anlattı.

Sokaktayken bile sanki halen sallanıyormuş gibi hissettiklerini aktaran Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Depremi yaşayan insanları düşünemiyorum bile. Televizyon izleyemiyorum. Gördüğüm zaman hemen gözlerim doluyor, oturup ağlıyorum. Elimizden geldiğince yardımlar yaptık ancak yetmedi. Hayırsever bir vatandaşın yaptığı para bağışıyla kumaşlar aldık. Bebek battaniyesi, yastık ve yorgan yaparak gönderdik. Sabah ve öğlen grubundaki kursiyerler ile usta öğreticilerimizin emekleriyle binlerce ürün ortaya çıktı. Bizler üzerimize düşeni yaptık. Kardeşlerimizin bu ürünleri kullanması bizlere huzur verecek."

- "Ülkece el ele verip bir an önce toparlanacağız"

Kursiyerlerden Sabahat Aygün ise Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öğretmen olan kızının da depremi yaşadığını dile getirdi.

Görüntülere baktıkça üzüldüklerini vurgulayan Aygün,"Sıcak evlerimizde oturup yemek yiyemiyoruz. Aklımız fikrimiz hep orada. Ülkece el ele verip bir an önce toparlanacağız." dedi.

Kursiyer Zeynep Şimşek de Adıyaman'da akrabalarının depremde etkilendiğini, depremzede için yürütülen çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.





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