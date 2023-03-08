Aksaray Valiliği YKS'ye girecek öğrencilerin ücretlerini karşılayacak

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AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ücretlerinin karşılanacağını bildirdi.

Aydoğdu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Aksaray'da lise son sınıfta okuyan ve bu sene YKS'ye girecek tüm öğrencilerin hem TYT hem de AYT sınav ücretlerini valilik olarak kendilerinin karşılayacağını belirtti.



Aydoğdu, mesajında, "Gençler, destek bizden, başarmak sizden. Sizleri çok seviyorum, hayırlı olsun. Süreç öğrencilerimizin kayıtlı olduğu okulların idaresi tarafından yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

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