Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Uyuşturucu sattığı öne sürülen S.K, K.K. ve R.E, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Aramada, bir miktar uyuşturucu hap, metamfetamin, eroin ve esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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