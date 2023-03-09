Aksaray'da sığınak ve bodrumlardan hırsızlak yapan 3 zanlı tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da apartmanların sığınak ve bodrumlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanların sığınak ve bodrumlarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.Y. (23), M.S. (23) ve M.Y. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin bisikletle apartmana gelmesi ve çaldığı malzemeleri bisikletin arkasına yerleştirip ayrılması yer aldı.





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