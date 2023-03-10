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Aksaray'da depremzedeler kahvaltı programında bir araya geldi

AA

Aksaray'da depremzedeler kahvaltı programında bir araya geldi

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde misafir edilen depremzedeler kahvaltı programında buluştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçedeki kamu kurumlarının misafirhaneleri ve yurtlarda misafir edilen depremzedelere moral amaçlı programlar düzenleniyor.

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, Eskil Anadolu İmamhatip Lisesi yemekhanesinde düzenlenen programda, depremzedelerle yakından ilgilendiklerini söyledi.

İlçede yaklaşık 600 ailenin misafir edildiğini belirten Belgemen, "Devletimiz ve milletimiz her daim yanınızda. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Allah bir daha bu tür felaketleri ülkemize yaşatmasın." diye konuştu.

Depreme Hatay'da yakalanan ve 15 gündür ilçede bulunan Melike Dündar ise Eskillilerin kendilerine çok destek çıktığını, maddi manevi hep yanlarında olduklarını ifade etti.​​​

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