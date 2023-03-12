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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En sevdikleri oyuncaklarını depremzede yaşıtlarına gönderdiler

AA

En sevdikleri oyuncaklarını depremzede yaşıtlarına gönderdiler

AKSARAY (AA) - AĞIT ERDİ ULUKAYA- Aksaray Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi Çocuk Atölyesi'ndeki çocuklar, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yaşıtları için oyuncak ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri hazırladı.

Atölye eğitmeni Rabia Buse Karatay tarafından "Sensiz Olmaz" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, çocukların harçlıkları ve velilerin desteğiyle alınan oyuncak ve kırtasiye malzemeleri özenle paketlendi.

Koliler, deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılması için Aksaray Belediye ekiplerine teslim edildi.

Karatay, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarabilmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Gönüllülük esasıyla hareket ettiklerini aktaran Karatay, "Güzel bir farkındalık çalışması oldu. Bazı çocuklar, kumbarasındaki paralarla arkadaşlarına oyuncaklar alıp gönderdi. Çocuklara yardımlaşmayı ve tek yürek olmayı öğretmeye çalıştık. Umut dolu bir çalışma yaptık." dedi.

- "Arkadaşlarımız bu oyuncaklarla oynayınca biz çok mutlu olacağız"

Beş yaşındaki Emre Eymen Gülsoy, babasıyla aldığı yeni oyuncağı depremzede çocuklara gönderdiğini dile getirdi.

Deprem bölgesini televizyondan izlediğini, çok üzüldüğünü anlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Çocukların evi yıkıldı. Çocuklar oyuncaklarını kaybettiği için böyle bir çalışma yaptık. Tüm arkadaşlarımız oyuncak getirdi. Tamirci arabası gönderdim. Diğer arkadaşlarım da peluş oyuncaklar, top, uçak, bebek ve araba getirmiş. Hepsini kutulara koyarak gönderdik. Arkadaşlarımız bu oyuncaklarla oynayınca biz çok mutlu olacağız."

Dört yaşındaki Özlem İkra Akçay da getirdikleri oyuncakları kutuya koyduklarını anlattı.

Çok sevdiği araba ile bebek oyuncağını gönderdiğini dile getiren Akçay, "Deprem nedeniyle arkadaşlarımızın evleri yıkılmış. Tüm oyuncaklar yıkıntıların arasında kalmış. Onları çok seviyorum." diye konuştu.

Beş yaşındaki Muhammet Ali Akçay da depremden etkilenen çocuklar için çok üzüldüğünü belirterek, "Onlar üzülmesin, sevinsin diye onlara oyuncaklar getirdik. En sevdiğim oyuncak arabayı gönderdim. Harçlıklarımla başka oyuncaklar da aldım. Başka yardım da yapmak için para biriktiriyorum." dedi.

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