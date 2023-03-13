GÜNCELLEME - Aksaray'da tribünde kalp krizi geçiren taraftar, hastanede hayatını kaybetti

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AKSARAY (AA) - TFF 3. Lig 3. Grupta, 68 Aksaray Belediyespor ile Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü arasında oynanan maçı tribünde izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray'daki Dağılgan Stadı'nda dün oynanan karşılaşmayı izleyen taraftar Muhammet Eren Yılmaz (16), maç oynandığı dakikalarda tribünde fenalaştı.

Stattaki sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, Somuncubaba Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 68 Aksaray Belediyespor yöneticileri, futbolcular, taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.



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