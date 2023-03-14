Aksaray'da 4 mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da çıkan kavgada, 4 mesleki eğitim merkezi öğrencisi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Bölcek Mahallesi'nde, Şehit Atıf Akay Mesleki Eğitim Merkezi 11. sınıf öğrencileri arasında çıkan kavgada, Y.S. (18), E.C.Ç. (18), F.C.Ç. (16) ve D.S.(16) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan F.C.Ç'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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