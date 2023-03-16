Aksaray'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Orhan Aygün (50) kontrolündeki 34 FUG 941 plakalı otomobil, Ankara-Aksaray kara yolu İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda Mustafa Ölmez (28) idaresindeki 68 ACU 029 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Aygün ile otomobildeki Hanifi Aygün (56), Ömer Tosun (28) ve İbrahim Tosun (44) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.