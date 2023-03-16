Eskil Belediyesinin düzenlediği futbol turnuvası sona erdi

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AKSARAY (AA) - Eskil Belediyesince düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.



Belediye Başkanı Necati Belgemen, "Türkiye Tek Yürek" sloganıyla düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupalarını verdi.

Belgemen, yaptığı konuşmada, turnuvaya toplamda 20 takım katıldığını mücadeleci maçlar oynandığını söyledi.

Toplamda 88 maçın oynandığı turnuvada Kaputaşgücüspor'un şampiyon olduğunu belirten Belgemen, "İlçemizde böylesine güzel bir organizasyonu kazasız belasız final maçıyla taçlandırdık. Turnuvamıza katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum. Tüm sporcu ve takımları kutluyorum." diye konuştu.

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