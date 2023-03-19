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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Paris için kota peşinde

AA

Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Paris için kota peşinde

AKSARAY (AA) - AĞIT ERDİ ULUKAYA - Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda altın madalyaya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Boccia Teknik Kurul Başkanı Arda Günay, AA muhabirine, şampiyonanın paralimpiklere kota vermesinden dolayı önem taşıdığını söyledi.

Aksaray'daki hazırlık ortamının ve devletin imkanlarının çok güzel olduğunu aktaran Günay, şöyle konuştu:

"Aksaray Paralimpik Hazırlık Merkezi bedensel, görme engelli ve diğer engelli sporcularımıza uygun bir merkez. Bizler, burada çok büyük rahatlıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde boccia branşı kurulalı 7 sene oldu. Sağ olsun hocalarımız bugünlere getirdiler. Bizler, bu sene çalışmalara hız vererek daha farklı taktikler izledik. Bu çalışmalarımızın da meyvesini alıyoruz. Geçen sene üç uluslararası turnuvaya katıldık. Buralarda bazı arkadaşlarımız ikincilik ve üçüncülük madalyası kazandı. Bu senede ağustosa kadar kamp yapmayı planlıyoruz. Hollanda'da düzenlenecek şampiyona bizim için çok önemli, altın madalya kazanarak kota alıp, Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'na gitmeyi istiyoruz."

Avrupa Paralimpik Şampiyonası'na BC3 ve BC4 kategorilerinde davet aldıklarına değinen Günay, "Bizi en çok zorlayacağını düşündüğümüz rakiplerimiz, BC4 kategorisinde Slovakyalı, BC3 kategorisinde Çekyalı rakiplerimiz. Onların videolarını izleyerek teknik taktiklerini çözerek çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.


- Takım altın madalya kazanacağına inanıyor

Boccia Milli Takım antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz ise daha önce gerçekleştirdikleri kamplar sonrası üç müsabakaya katılarak iki gümüş, iki bronz madalya kazandıklarını hatırlattı.

Avrupa Şampiyonası için Aksaray'da kampa girdiklerini vurgulayan Kaygusuz, "İtalya'da düzenlenen ve 22 ülkenin katıldığı müsabakadan dünya ikincisi olarak dönmüştük. Bu sefer altın madalyayı getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaygusuz, rakiplerini tanıdıklarını, daha önceki şampiyonalarda elde ettikleri başarılardan dolayı kendilerine olan güvenlerinin arttığını kaydetti.

Şampiyonalardan madalyalarla dönmenin kendilerini motive ettiğine dikkati çeken Kaygusuz, "BC3 sınıfımız ağır grup olduğu için kuvvet antrenmanları yapamıyoruz ama sahada son derece iyiler. BC4 sınıfımızda yakın ve uzak mesafede kendisini geliştirdi. Şampiyonada inşallah sonuçlar beklediğimiz gibi gelir. Bu sefer altın madalyayla döneceğimize inanıyoruz." diye konuştu.


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