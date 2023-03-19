İşleri iyi gidince engelli maaşını iptal ettiren bedensel engelli, mücadelesiyle örnek oluyor

Çocuklarda sağlıklı bir uyku düzeni için öneriler

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AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da, eşi ile kazandıkları para geçinmelerine yettiği için engelli maaşını iptal ettiren bedensel engelli Mehmet Bayraktar, azmi ve çalışkanlığıyla örnek oluyor, takdir görüyor.

Yenikent beldesinde yaşayan 41 yaşındaki Bayraktar, 7 yaşındayken götürüldüğü hastanede kas hastası olduğunu öğrendi.

Zamanla el ve ayağını kullanmakta güçlük yaşayan Bayraktar, son iki yıldır da işitme ve konuşma güçlüğü yaşamaya başladı.

Bir süre ayakkabı boyacılığı yapan ve semt pazarlarında oyuncak satan Bayraktar, yıllardır işlettiği 15 metrekarelik bakkal dükkanından kazandığı parayla evinin geçimini sağlıyor.

Yüzde 85 engelli olan 5 çocuk babası Bayraktar, işlerinin iyi gitmesi üzerine aldığı engelli maaşını 2006'da iptal ettirdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da kentte başlattığı "Ailemi Seviyorum Projesi" kapsamında, Bayraktar'a örnek yaşantısından dolayı plaket ve teşekkür belgesi verdi.

- "İşlerim iyi olunca aldığım engelli maaşı bana dokunmaya başladı"

Bayraktar, AA muhabirine, çocukken başlayan rahatsızlığının daha da ilerlemesi üzerine ilkokuldan sonra eğitime devam edemediğini söyledi.

Hayatı boyunca hep çalıştığını, kimseye muhtaç olmamak için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür hem evimi geçindiriyorum hem de kimseye muhtaç olmuyorum. İşlerim iyi olunca aldığım engelli maaşı bana dokunmaya başladı. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var düşüncesiyle dilekçe verip, engelli maaşını iptal ettirdim. İki yıl kadar aldığım parayı da iade ettim. Sabah saat 06.00'da kalkıyor, iş yerimi açmaya gidiyorum. Eşim de, 6 büyükbaş hayvanımız var, onlara bakıyor. İş yerimde sağ olsun çocuklarım bana yardımcı oluyor. Allah'a şükür, geçinip gidiyoruz."

Bayraktar, güzel bir ailesi olduğunu belirterek, 5 çocuğundan büyük kızının da işitme engeli bulunduğunu ifade etti.

Kızının derslerinin çok iyi olduğunu, onu okutmak istediğini anlatan Bayraktar, "Büyük oğlum elim ayağım, her şeyim. Onlarla ilgili çok büyük hayallerim var, inşallah gerçekleştirebilirim." ifadelerini kullandı.

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