İşleri iyi gidince engelli maaşını iptal ettiren bedensel engelli, mücadelesiyle örnek oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşleri iyi gidince engelli maaşını iptal ettiren bedensel engelli, mücadelesiyle örnek oluyor

AA

İşleri iyi gidince engelli maaşını iptal ettiren bedensel engelli, mücadelesiyle örnek oluyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da, eşi ile kazandıkları para geçinmelerine yettiği için engelli maaşını iptal ettiren bedensel engelli Mehmet Bayraktar, azmi ve çalışkanlığıyla örnek oluyor, takdir görüyor.

Yenikent beldesinde yaşayan 41 yaşındaki Bayraktar, 7 yaşındayken götürüldüğü hastanede kas hastası olduğunu öğrendi.

Zamanla el ve ayağını kullanmakta güçlük yaşayan Bayraktar, son iki yıldır da işitme ve konuşma güçlüğü yaşamaya başladı.

Bir süre ayakkabı boyacılığı yapan ve semt pazarlarında oyuncak satan Bayraktar, yıllardır işlettiği 15 metrekarelik bakkal dükkanından kazandığı parayla evinin geçimini sağlıyor.

Yüzde 85 engelli olan 5 çocuk babası Bayraktar, işlerinin iyi gitmesi üzerine aldığı engelli maaşını 2006'da iptal ettirdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da kentte başlattığı "Ailemi Seviyorum Projesi" kapsamında, Bayraktar'a örnek yaşantısından dolayı plaket ve teşekkür belgesi verdi.

- "İşlerim iyi olunca aldığım engelli maaşı bana dokunmaya başladı"

Bayraktar, AA muhabirine, çocukken başlayan rahatsızlığının daha da ilerlemesi üzerine ilkokuldan sonra eğitime devam edemediğini söyledi.

Hayatı boyunca hep çalıştığını, kimseye muhtaç olmamak için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür hem evimi geçindiriyorum hem de kimseye muhtaç olmuyorum. İşlerim iyi olunca aldığım engelli maaşı bana dokunmaya başladı. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var düşüncesiyle dilekçe verip, engelli maaşını iptal ettirdim. İki yıl kadar aldığım parayı da iade ettim. Sabah saat 06.00'da kalkıyor, iş yerimi açmaya gidiyorum. Eşim de, 6 büyükbaş hayvanımız var, onlara bakıyor. İş yerimde sağ olsun çocuklarım bana yardımcı oluyor. Allah'a şükür, geçinip gidiyoruz."

Bayraktar, güzel bir ailesi olduğunu belirterek, 5 çocuğundan büyük kızının da işitme engeli bulunduğunu ifade etti.

Kızının derslerinin çok iyi olduğunu, onu okutmak istediğini anlatan Bayraktar, "Büyük oğlum elim ayağım, her şeyim. Onlarla ilgili çok büyük hayallerim var, inşallah gerçekleştirebilirim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Paris için kota peşinde
YEREL HABERLER Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Paris için ...
Hurdaya dönen TIR'ın kabininde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler çıkardı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen TIR'ın kabininde sıkışan sürücüyü ...
Depremzede engelli milli sporcu, zorlu günleri sporla aşmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Depremzede engelli milli sporcu, zorlu günleri sporla ...
Aksaray'da kurt saldırısına uğrayan 45 küçükbaş telef oldu
YEREL HABERLER Aksaray'da kurt saldırısına uğrayan 45 küçükbaş telef ...
Aksaray'da seyir halindeyken alev alan midibüste hasar oluştu
YEREL HABERLER Aksaray'da seyir halindeyken alev alan midibüste ...
Aksaray'da öğrenci servis midibüsü yandı
YEREL HABERLER Aksaray'da öğrenci servis midibüsü yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.