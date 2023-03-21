Aksaray'da otomobil hırsızlığına karışan 5 şüpheli tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki iki otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilleri çaldığı öne sürülen şüphelilerin M.E. (43), A.İ. (28), Y.A. (44), B.Y. (17) ve T.Y. (16) olduğunu belirledi.

Ekipler, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde oldukları belirlenen zanlıları düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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