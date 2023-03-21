Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, B.Ö'nün zaman zaman il dışından uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.
Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda bir miktar metamfetamin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.