Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, B.Ö'nün zaman zaman il dışından uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.

Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda bir miktar metamfetamin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.