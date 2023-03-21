Aksaraylı öğrencilerden depremzede yaşıtları için geri dönüşümden oyuncak hediyesi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları oyuncakları, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yaşıtları için gönderdi.

Eskil Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve velileri depremzede çocuklara yardımda bulunmak için "Oyuncak Yapıyorum Arkadaşımla Paylaşıyorum" sloganıyla geri dönüşüm malzemeleriyle tasarladıkları oyuncakları gönderdi.

Eskil Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, çocukların geri dönüşüm malzemelerinden bez bebek ve peluş oyuncakların yanı sıra patik, anahtarlık gibi ürünler yaptıklarını söyledi.

Özenle paketledikleri oyuncakları bölgeye gönderdiklerini belirten Kılıçer, "Geçmişle bağ kurarak eskiden kullanılan oyuncakların tekrardan üreten öğrenci ve velilerimiz, deprem bölgesindeki çocuklarımızın gülümsemesine vesile olacak. Orada depremden etkilenen çocuklara daha güzel vakit geçirmeleri için bir katkı ve güzellik olacak." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Nagehan Kanıgül ise yaşanılan doğal afete çok üzüldüklerini ifade etti.

Sınıfta sadece ders işleyip çıkmanın yeterli olmadığını belirten Kanıgüzel, bir aylık bir süreçte öğrencilerim ve velilerle oyuncakları tasarladıklarını kaydetti.

Öğrenci Enes Baha da çubuk, bant, bardak, pinpon topu, ip ve karton ile bardak oyuncağını yaparak gönderdiğini söyledi. ​​​​​​​

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