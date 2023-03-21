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AKSARAY (AA) - Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zekeriya Hafıyan (64) idaresindeki 79 EJ 955 plakalı tır, Aksaray-Ankara kara yolu TOKİ Kavşağı’nda Muhammed Düzgün (23) kontrolündeki 68 HR 008 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Düzgün ile otomobildeki Yunus Canbulut (46) ve Ömer Çalışkan (43) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.













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