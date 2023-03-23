Böyle baba olmaz olsun! 78 yıl hapis onandı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İbrahim Halil Caymaz (27) idaresindeki 06 DGG 832 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, Osman Bozkıl (30) yönetimindeki 16 HCT 96 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler Bozkıl ve Caymaz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.