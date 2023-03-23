Aksaray'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

AA

Aksaray'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İbrahim Halil Caymaz (27) idaresindeki 06 DGG 832 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, Osman Bozkıl (30) yönetimindeki 16 HCT 96 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler Bozkıl ve Caymaz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aksaray'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Aksaray'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı ...
Aksaray’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 ...
Aksaray'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli ...
Aksaraylı öğrencilerden depremzede yaşıtları için geri dönüşümden oyuncak hediyesi
YEREL HABERLER Aksaraylı öğrencilerden depremzede yaşıtları için ...
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı ...
Aksaray'da otomobil hırsızlığına karışan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray'da otomobil hırsızlığına karışan 5 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.