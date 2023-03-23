AKSARAY (AA) - Aksaray'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İbrahim Halil Caymaz (27) idaresindeki 06 DGG 832 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, Osman Bozkıl (30) yönetimindeki 16 HCT 96 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler Bozkıl ve Caymaz yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.