Aksaray'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da tır ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aksaray-Adana kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda dün meydana gelen ve hafif ticari araç sürücüsü Osman Bozkıl'ın öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, yeşil ışık yanmasıyla hareket eden hafif ticari araca tırın çarpması, tırın aracı metrelerce sürüklemesi ve ardından devrilmesi yer alıyor.

İbrahim Halil C'nin (27) kullandığı 06 DGG 832 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, Osman Bozkıl (30) idaresindeki 16 HCT 96 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, hastaneye kaldırılan Bozkıl kurtarılamamıştı.





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