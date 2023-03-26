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Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda hedef, Avrupa Uluslar Gümüş Ligi'ni kazanmak

AA

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda hedef, Avrupa Uluslar Gümüş Ligi'ni kazanmak

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, mayıs ayında İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa Uluslar Gümüş Ligi'nde altın madalya hedefliyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Oturarak Voleybol Asbaşkanı Berat Özdemir, AA muhabirine, 19-21 Mayıs'ta İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Uluslar Gümüş Ligi için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Performansı en yüksek oyuncuları kampta tutacaklarını aktaran Özdemir, en iyi dereceyi alıp, Türkiye'yi gururlandırmak istediklerini dile getirdi.

Gelecek yıl kadınlar ligini de kurmak istediklerini anlatan Özdemir, "Ligimizde ne kadar çok kadın takımı olursa milli takımın da beslenmesi ve havuzu daha gelişmiş olacak. Oturarak voleybol için 2023, bir atılım yılı olacak. Planlarımız doğrultusunda devam edersek başarının gelmesi de kaçınılmaz. Tüm çalışmalarımızı başarı üzerine sürdürüyoruz." diye konuştu.


- Mesut Sevim: "Mücadeleci ve rekabetçi bir milli takım istiyoruz"


Başantrenör Mesut Sevim ise Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'ndeki antrenmanların çok iyi geçtiğini, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Çalışmaları aşama aşama sürdürdüklerini belirten Sevim, şunları kaydetti:

"Bu kamptan sonra asıl kadroyu belirleyeceğiz. O kadroyla şampiyonalara katılacağız. Önümüzde, Avrupa Uluslar Gümüş Ligi var, hedefimiz altın madalyayla dönmek. Takımımız çok iyi, her geçen gün yeni takviyelerle daha da güçleniyor. Çalışmalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplayacağız. Günde çift antrenman yapıyoruz. İlk antrenmanda teknik ve taktik çalışıyoruz. Fizik kondisyonu artırabilmek için ikinci antrenmanda takımlar halinde maç yapıyoruz. Mücadeleci ve rekabetçi bir milli takım istiyoruz."


- Göksu Kendier: "Bayrak aşkına müsabakalarda hepimiz tek vücut oluyoruz"


Milli sporcu Göksu Kendier de yaklaşık 3 yıldır milli takımda olduğuna değinerek, "Milli takımımızda arkadaşlık ortamı çok güzel. Artık aile gibi olduk. Antrenmanlarımız keyifli geçiyor. Vatanımız için yarışıyoruz, bu duygu anlatılmaz. Bayrak aşkına müsabakalarda hepimiz tek vücut oluyoruz. Sahada, tüm gücümüzle elimizden gelen her şeyi sergiliyoruz. Önümüzde de bizim için önemli olan Avrupa Uluslar Gümüş Ligi var, altın madalya hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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