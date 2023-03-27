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Aksaray'da misafir edilen depremzedeler iftarda buluştu

AA

Aksaray'da misafir edilen depremzedeler iftarda buluştu

AKSARAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Aksaray'a gelen afetzedeler, iftarda buluştu.

Aksaray Belediyesince düğün salonunda düzenlenen iftar programında bir araya gelen depremzedeler, ezanın okunmasıyla oruç açtı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından konuşan Belediye Başkanı Evren Dinçer, depremzedelerle bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hüzünle ramazanı idrak ettiklerini dile getiren Dinçer, şöyle konuştu:

"Rabbim bir daha deprem felaketiyle ülkemizi, milletimizi imtihan etmesin. Aksaray Belediyesi ve Aksaraylı hemşerilerimiz olarak deprem bölgesinin yaralarını nasıl sarabiliriz derdindeyiz. Şu ana kadar belediye olarak tüm imkanlarımızı bölgeye sevk ettik, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aksaray'da da 18 bine yakın vatandaşımızı misafir ediyoruz. Deprem felaketiyle ilgili başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimiz, hükümetimiz ilk günden itibaren yapılabilecek ne varsa tüm imkanları seferber etti. İnşallah kalıcı konutlarında yapılmasından sonra acılarımız azalarak hafifleyecek."

Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak depremzedelerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen ve KYK yurtlarında misafir olarak kalan 10 yaşındaki Busenaz Akyol ise depremden dolayı herkesin üzüntülü olduğunu ancak Aksaray'da bu durumu aşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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