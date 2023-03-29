Aksaray Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

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AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, yetkililerden bilgi aldı.

Dinçer, gazetecilere, şehrin planlı büyümesini sağlamak, vatandaşlara kolay ve konforlu ulaşım imkanı sunmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Belediye ekiplerinin, ruhsatlanarak konut yapılaşması tamamlanan mahallelerde yeni yollar açtığını belirten Dinçer, "Hava şartlarının saha çalışmalarına uygun olması ile birlikte harekete geçtik. Ekiplerimiz, daha önceden planlanan çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, Somuncubaba Mahallesi'ndeki 6112. Sokak'ta 15 metre genişliğinde, 6123. Sokak'ta 10 metre genişliğinde ve 108. Cadde'de 10 metre genişliğinde açtığı yeni yollarla toplamda 1000 metre uzunluğundaki yeni yolun açılmasını sağladı." diye konuştu.

Dinçer, bu açılan yolların altyapı çalışmasının tamamlanmasıyla sıcak asfalt serileceğini ve ulaşıma açılacağını kaydetti.





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