Aksaray'da YKS'ye girecek öğrenciler iftarda buluştu

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12. sınıf öğrencileri için iftar programı düzenledi.

Kapalı pazar alanında düzenlenen iftar programında bir araya gelen öğrenciler, ezanın okunmasıyla oruç açtı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından konuşan Vali Hamza Aydoğdu, öğrencilerle bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gençlerle sürekli ilgilendiklerini, onların olduğu ortamların samimiyeti ve sıcaklığını hep hissettiklerini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Gençler bizim canımız, kalbimiz bugünümüz ve yarınlarımız. Ramazan ayının bereketini gençlerimizle yaşıyoruz. Bazen gençleri kendimiz gibi görmek istediğimiz için eleştiriyoruz. Onlar bulundukları ortamda bizden daha vicdanlı, adil, merhametli ve hoşgörülü. Canlılara karşı daha duyarlılar. Bizim yapmamız gereken gençlere nasihat etmek yerine onları anlamak, dinlemek ve beraber yürümek. Gençler bunları fark ettikleri anda size teveccüh ediyorlar ve sizinle yürüyorlar. Bugün burada 2 bin gencimizle beraber çok güzel bir atmosfer oluştu." ​​​​​​​

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