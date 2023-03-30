Aksaray Belediyesi'nden "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği

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AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesince "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında vatandaşların bilinçlenmesi için program düzenlendi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi Katı Atık Tesisini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Dinçer, gazetecilere, 2017'de tüm yurtta başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek için Aksaray Belediyesi olarak birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye olarak yeşil kalkınma hamlesiyle çevreyi ve doğayı koruyarak iklim değişikliğine karşı mücadele etmeyi planladıklarını vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Tesiste, mevcutta günlük 10-14 ton atık toplanıp ayrıştırılıyor. Tesis, tam kapasiteye ulaştığında günlük 60 ton atığı ayrıştırılabilecek. Yapılan araştırmalara göre 1 ton atık kağıt 17 ağacı kesilmekten kurtarıyor. Tesiste, 4 aylık sürede toplanan 432 ton atık kağıt ile 7 bin 500 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Tesise, getirilen atıklar görevliler tarafından tartılmakta ve atık türüne göre lira miktarı vatandaşların çevre kartına yüklenmektedir. Yüklenen bilgi ayrıca mesajla iletilmektedir. Kartlarda biriken lira miktarı, kentteki anlaşmalı iş yerlerinde kullanılabilmektedir."

Dinçer, "Sıfır Atık Projesi" ile gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakmak istediklerini, vatandaşların hassasiyet gösterdiğini belirtti.

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