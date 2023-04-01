Aksaray'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şenol Ünal (42) idaresindeki 68 AAB 600 plakalı otomobil, Eskil ilçesi sanayi girişinde, Fatih Batur'un (32) kullandığı 68 LD 803 hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Ali Abbas Ertürk (43), Kubilay Çalışkan (30) ve Erdoğan Han (45) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Han'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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