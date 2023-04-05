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Ticaret Bakanı Muş, Aksaray'da İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuştu:

AA

Ticaret Bakanı Muş, Aksaray'da İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuştu:

AKSARAY (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye olarak büyümeyi 2023 yılında da sürdürmek istediklerini belirtti.

Bakan Muş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti. Daha sonra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ziyarette bulunan Muş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından MHP Aksaray İl Başkanlığını ziyaret eden Muş, Ankara Caddesi'nde görüştüğü esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Kentteki temasları kapsamında AK Parti Aksaray İl Başkanlığını ziyaret eden Muş, İl Başkanı Hamza Aktürk'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bakan Muş, ziyaretlerin ardından Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen Aksaray İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Dünya ekonomisinde 2008 finansal krizinden sonra ticaret artış oranının 2008'den önceye göre çok düşük kaldığını, salgın nedeniyle tüm dünyada ekonominin durma noktasına geldiğini belirten Muş, şöyle konuştu:

"Bu dönemi büyük ekonomiler genişleyici para politikalarıyla atlatmaya çalıştı. Daha sonra dünya ekonomileri açılmaya, hayatını normale döndürmeye başladı. Dolayısıyla ertelenen talepler hayata geçmeye başladı. 2 yıl boyunca yapılamayan yatırımlar bir de üzerine ertelenen talepler gelince dünyada son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kaldık. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Dünya ekonomisi bu pandemiden sonra artan ticaret hacmiyle daha sonra tekrar yavaşlama eylemine girdi. Dünyada çeşitli önemli bankalar finansal problemler ve krizler yaşamaya başladı. Türkiye 2021'de yüzde 11'in üzerinde, geçen sene de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme yaparak 2 yılı geride bıraktı. Türkiye ekonomisi büyüyor ve dinamik bir yapıya sahip. Ekonomimiz gelişiyor ve daha da büyüyecek. Bu büyümeyi bu yıl da sürdürmek istiyoruz."

- "Bir şehre sanayi geldiğinde o şehrin önünü artık alamazsınız"

Muş, Aksaray'ın yeni yatırımlar çekeceğini ve önemli bir üretim üssü haline geleceğini vurguladı.

Tüm bu dünya konjonktüründe gelişmeleri değerlendirmek gerektiğine dikkati çeken Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Biz eğer Türkiye'yi büyütmek, ekonomik yapımızı güçlendirmek istiyorsak önümüzdeki dönemde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. 2024'ün başından itibaren illerin istatistiklerini faaliyet alanına göre tutacağız. Dolayısıyla ihracat rakamları üretildiği şehre göre tutulmaya başlanacak. Aksaray 2023'te biraz gayret ederse ihracat anlamında 1 milyar dolar eşiğini geçmiş olacak. Özellikle bu konuda takip edilen projeler var. Bunlardan biri, Aksaray'ın raylı sistemle aşağıya Mersin'e limana kadar bağlanması. Bu Aksaray'ın bizim gündemimizde olan en önemli projesi. Bu projenin hayata geçirilmesi Aksaray'ın ihracatını çok ciddi şekilde etkileyecektir. Önce yatırımları yapacağız. Yatırımlar sanayiyi geliştirecek. Bir şehre sanayi geldiğinde o şehrin önünü artık alamazsınız."

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