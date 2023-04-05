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Ticaret Bakanı Muş, Aksaray'da kapalı semt pazarı açılışında konuştu:

AA

Ticaret Bakanı Muş, Aksaray'da kapalı semt pazarı açılışında konuştu:

AKSARAY (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İradenin olmadığı yerde idare olmaz ve yönetim olmaz. Belirsizlikler Türkiye'ye zaman kaybettirir." dedi.

Bakan Muş, Aksaray Belediyesince yapımı tamamlanan yeni kapalı semt pazarının açılış töreninde, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Aksaray Belediyesinin genç, dinamik ve çalışkan bir belediye başkanına sahip olduğunu belirten Muş, açılışı yapılan kapalı pazar yerinin vatandaşlara hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

38 gün sonra Türkiye'de seçim yapılacağını ve seçmenlerin sandık başına gideceğini anımsatan Mehmet Muş, şöyle devam etti:

"2023'ten itibaren ülkemizi 5 yıl yönetecek kişiyi seçeceğiz. Hem milletvekilliği için hem de Cumhurbaşkanlığı için seçim olacak. Aksaray sağ olsun geçtiğimiz seçim dönemlerinde yüksek bir destek verdi. Aynı desteği bu seçimde de sizlerden bekliyoruz. İradenin olmadığı yerde idare olmaz ve yönetim olmaz. Belirsizlikler Türkiye'ye zaman kaybettirir. Geçmiş 20 yılda yaptıklarımız önümüzdeki 5 yıl içerisinde apaçık bir göstergedir. 7-9-10 kişi bir araya gelip Türkiye Cumhuriyeti'ne hükümet etmesi mümkün değildir. Bir yerde irade yoksa orada maalesef idarede olmaz."

Muş, dünyanın içerisinden geçtiği süreci herkesin bildiğini, Türkiye'nin çevresinin istikrarsızlıklarla dolu olduğunu söyleyerek, "Türkiye kendi içerisinde istikrarını ve ekonomik büyümesini sürdürmeye devam ediyor." dedi.

İstikrarın ve güvenin devam etmesi gerektiğini dile getiren Muş, "Bunun adresi de Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin bir bilinmeyenle hangi görüşmenin, pazarlıkların neticesinde oluşturulan bir siyasi menfaat bloğunun taşıyacağı yerde olmamalı. Bu durumdan bir daha geri dönüş olmayacak. Bunlar bizi elde ettiğimiz ekonomik noktadan geriye götürebilir. Bunun için bizi daima ileriye ve gelişmeye açık olan Cumhur İttifakı'na sizlerin desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapalı semt pazarının açılışının ardından Muş, Aksaray Belediyesince düzenlenen halk iftarına katıldı.

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