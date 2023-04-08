Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nda mola verdi

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT/AYTEN TOSUN - Fransa'dan 4 bisikletle yola çıkan 38 yaşındaki Pascal Servas ve ailesi, binlerce kilometre pedal çevirerek geldikleri tarihi Sultanhanı Kervansarayı'na hayran kaldı.

Marsilya'da ahşap ev yapımı işleriyle uğraşan Servas ve eşi Fanny Dou 5 ay önce bisikletle dünya turuna çıkmaya karar verdi. Tura 12 ve 14 yaşlarındaki çocukları Lucien ve Camille de dahil eden aile, bisikletleriyle binlerce kilometre yol katettikten sonra Türkiye'ye geldi.

Antalya ve Fethiye ziyaretlerinin ardından yönlerini Kapadokya'ya çeviren Servas ve ailesi, UNESCO tarafından 2014'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı'nda mola verdi.

Tarihi dokusu ve mimarisiyle cazibe merkezi haline gelen Sultanhanı Kervansarayı'nı gezen aile, Kapadokya'ya gitmek üzere pedal çevirdi.

Servas, AA muhabirine, ailece bisiklet sürmeyi çok sevdiklerini bunu bir adım daha ileri götürerek dünya turuna çıkmaya karar verdiklerini söyledi.

Kasım ayında başladıkları dünya turunun zevkli geçtiğini belirten Servas, şöyle konuştu:

"Avrupa'da birçok ülkeyi geçerek Türkiye'ye geldik. Yunanistan'da balık tuttuk, bu bizi çok mutlu etti. Fransa'da ağaç evler yapıyorum. Bu işime 1 yıl kadar ara verdim ve dünya turuna başladık. Ailemle hep bir arada bir şeyler yapmak çok keyifli. Hem mutlu oluyorum hem de onlardan ayrı kalmamış oluyorum. Hep birlikte zaman geçiriyoruz ve farklı yerler keşfediyoruz. Onlar için de iyi oluyor. Biz ailece seyahat etmeyi seviyoruz. Yeni insanlar tanımak, onlarla sohbet etmek bizi keyiflendiriyor."

Servas, bisikletle seyahat etmenin zor bir yanının olmadığını, çocuklarıyla rahatça ülkeleri gezdiklerini ifade etti.

3 haftadır Türkiye'de olduklarını belirten Servas, "İlk olarak Fethiye'yi ardından da Antalya'yı ziyaret ettik. Şimdi de Kapadokya'ya gidiyoruz. Çadırlarımızda uyuyoruz. Bu bizim için zor değil çünkü yaşadığımız yerde de sık sık çadırda kalıyoruz." diye konuştu.

- "Sultanhanı Kervansarayı'na bayıldık"

Servas, Türkiye'ye hayran kaldığını, insanların çok sıcak kanlı olduğunu vurguladı.

Karşılaştıkları insanlarla rahatça konuştuklarını anlatan Servas, "Türkiye çok güzel. Gezilecek ve görülecek çok yer var. İnsanları çok güzel. Sultanhanı Kervansarayı'na bayıldık. Etkileyici ve dev bir yapı. Taş işçiliğini özellikle çok iyi bulduk. Gürcistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Ermenistan gibi ülkeleri de bisikletle gezmek istiyorum." dedi.

Dou ise Türkiye ve Türk insanını çok sevdiklerini, ailesiyle burada çok iyi karşılandığını söyledi.

Türk halkının çok misafirperver olduğunu belirten Dou, "Bizi çok arkadaş canlısı olarak karşıladılar. Burada olmaktan çok mutluyuz. Fransa'da bu kadar sıcakkanlı insanlar yok. İlişkileriniz de çok samimi. Türkiye'ye bayıldım. Sultanhanı Kervansarayı da çok muhteşem bir yapı." ifadesini kullandı.

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