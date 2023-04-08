Aksaray'da cezaevi firarisiyle yakınlarının saldırısı sonucu 2 polis yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da emniyet güçlerinin yakalamak istediği cezaevi firarisiyle yakınlarının saldırdığı iki polis yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "hırsızlık", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti", "kasten yaralama" gibi çok sayıda suçtan araması bulunan cezaevi firarisi M.D'nin (31) adresini tespit etti.

Ekipler, 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, Hassas Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Bu sırada M.D. ve yakınları, polis ekiplerine saldırdı. Çıkan arbedede iki polis yaralandı, M.D. gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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